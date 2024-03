56-årig kvinde var afhængig af kylling og spiste det hver dag

Fik et chok hos lægen

Cirka to procent af danskerne betegner sig selv som vegetarer. Dén kategori har Lita Fynsk aldrig haft ambition om at skulle tilhøre, men alligevel var hun motiveret for at prøve et plantebaseret liv.

- Jeg har ramt den berømte overgangsalder med svedeture og døjer samtidig med eksem i hovedbunden, så jeg meldte mig til eksperimentet for at se, om det kunne gøre en forskel for mig at undvære kød, forklarer hun.