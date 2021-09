57 år og nyuddannet ingeniør: - Studiekammeraterne kunne være mine egne børn

Lars Anker Petersen er 56 år, og han kan nu kalde sig ingeniør efter at have færdiggjort uddannelsen fra Syddansk Universitet i Sønderborg.

Udover nyuddannet kan Lars Anker Petersen også kalde sig nyansat.

Han er nemlig, trods sin alder, blevet ansat ved Mærsk i Tinglev.

- Det er fedt at have jobbet, og det er sjovt at være nyuddannet i den alder, jeg er. Jeg synes, at det var vildt spændende, at de havde lyst til at snakke med mig, siger han.