627.500 kroner til bålhytte, fiskeudstyr og frugttræer

En ny bålhytte står højt på ønskesedlen hos KFUM-spejderne i Høruphav på Sydals.

Nu er ønsket et skridt nærmere at få i opfyldelse, efter spejderklubben har fået tildelt 100.000 kroner fra Friluftsrådet.

- Det er vi glade for, for så er vi tættere på, at vi kan få lavet en bålhytte. Det mangler vi i særdeleshed i vinterhalvåret, så det er alletiders med støtten, siger Knud Anker Jepsen, gruppeleder af KFUM-spejderne, Høruphav.

Midlerne skal bruges som et tilskud til at lave et skovområde ved spejderhuset, hvor der ifølge gruppelederen skal være en bålhytte med shelter.

- Jeg håber, det kommer alle til gavn. Både os spejdere, men også skolen bruger området til undervisning, siger gruppelederen.

12 syd- og sønderjyske projekter

De sønderjyske spejdere er en blandt 12 projekter i Syd- og Sønderjylland, som Friluftsrådet støtter med i alt 627.500 kroner.

Pengene går til projekter, der har fokus på at give børn bedre muligheder for udeliv i daginstitutioner og foreninger.

- Jeg tænker, at corona har været en god anledning til at gentænke dagene i daginstitutionerne. Især hvordan man får inddraget uderummet, og det tror jeg har åbnet øjnene for, at man også til bruge den lokale natur som undervisning. Men også få et samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. Det sammenspil er det, som vi har vægtet højt i tildelingen, siger Rikke Damm, konsulent i Friluftsrådet.