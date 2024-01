69-årig har været sygeplejerske i fem årtier

Livet efter sygeplejen

For den 69-årige Vivi Hansen er det stadig ikke i udsigt, at hun skal på pension. For hun holder for meget af at gå på arbejde. Hun har også et bud på, hvad der skal til for, at flere fortsætter i arbejdet.

- Hvis man får medbestemmelse i sin hverdag og anerkendelse for sit arbejde, så tror jeg, rigtig mange gerne vil udskyde pensionen. Men er man presset i hverdagen, og føler man ikke, man kan udfolde sin faglighed, så er der nok mange, der stopper - også inden pensionen, siger hun.

Hun glæder sig over, at sygepleje i dag bliver set på som et selvstændigt og individuelt erhverv.

- Vi er blevet en anerkendt profession med fagligheden i centrum, siger hun.

Samtidig ved hun godt, at hun ikke kan fortsætte på arbejdet for evigt, men indtil videre glæder hun sig over, at hun stadig kan og vil arbejde.

Og da hun blev spurgt af en kollega for nyligt, hvornår hun havde tænkt sig at gå på pension og nyde livet faldt svaret med det samme:

- Nyde livet? Det gør jeg hver eneste dag.