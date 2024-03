Med puljen følger 70 millioner kroner, som skal istandsætte gamle fredede ejendomme i Augustenborg på Als. Det præsenterede kommunen på et pressemøde onsdag.

Borgmester Erik Lauritzen (K) håber, at forbedringerne kan komme turismen til gode.

- Augustenborg er allerede i dag et sted, hvor man tager til for at se på kunst, og det skal vi bygge videre på. Vi kan trække rigtig mange turister til, når vi går i gang med det her projekt, siger han.