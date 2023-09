72-årige lystsejler skal to et halvt år i fængsel for pistol i taske

Forsvarsadvokat Lars Nauheimer argumenterede omvendt for, at straffen skulle enten stadfæstes eller formildes.

Det gjorde han med henvisning til, at den tiltalte aldrig tidligere er straffet.

- Min klient er en alderssvækket mand, der ved en fejltagelse har medbragt en pistol, som han fandt i sin fars gemmer tilbage i 1985.

- Han er uden relationer til bandemiljøet i hverken Tyskland eller Danmark, forsikrede han.

Anklager Bjarke Enevoldsen mente omvendt, at straffen for besiddelse af et ladt våben på et offentligt tilgængeligt sted skulle skærpes.