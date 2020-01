- 760.000 kroner er katastrofalt mange penge at tilbagebetale

Bjørn Østergaard, leder, Historiecenter Dybbøl mener at det kommer til at gå ud over stedet kvalitet, når de skal tilbagebetale så mange penge. Foto: Lucas Mæng

I 2004 lånte Historiecenter Dybbøl Banke 7,6 millioner kroner af Arbejdsmarkedets Feriefond til at rekonstruere skanserne fra 1864. Penge, som museet i flere år var overbeviste om, de ikke skulle betale tilbage.

Men de skal de. Ti procent af det lånte beløb skal tilbagebetales, det er afgjort mandag eftermiddag.

Det betyder centerleder ved Historiecenter Dybbøl Banke, Bjørn Østergaard, skal finde 760.000 kroner i museets driftsbudget.

- Vi har ikke pengene, og det får katastrofale følger, mener Børn Østergaard, og fortsætter:

- Vi generer ikke et overskud her på stedet, så det svarer til, vi må reducere med halvanden fuldtidsstilling, og det vil helt sikkert gå ud over vores muligheder for at udvikle stedet her, spår Bjørn Østergaard.

Læs også Museer slipper for at betale million-lån tilbage

Lån - ja eller nej?

Arbejdsmarkedet Feriefond gav lån til en lang række museer og oplevelsesinstitutioner fra 1990'erne og frem til 2012. I alt blev der givet 900 millioner kroner med en løbetid over 25 år, som af mange museer blev – også Historiecenter Dybbøl Banke – opfattet som tilskud.

- Den gang blev der sagt, at lånet blot skulle fornyes, og den eneste betingelse var, at hvis centeret her lukkede, så skulle lånet tilbagebetales, fortæller Bjørn Østergaard.

Fem års tovtrækkeri

Kravet om tilbagebetaling opstod tilbage i 2014, da et flertal i den daværende regering besluttede at overføre 280 millioner kroner af Arbejdermarkedets Feriefond til staten.

Ved den lejlighed blev det præciseret, at fondens primære formål er at støtte vanskeligt stillede familier med ferieophold. Det betød, at kulturinstitutionerne - og dermed også Historiecenter Dybbøl Banke - blev bedt om at betale deres lån tilbage.

Siden har politikerne arbejdet med forskellige løsningsforslag til, hvordan man undgår, at de mange kulturinstitutioner, der har lånt penge fra fonden, går bankerot.

Mandag offentliggjorde Kultur- og Beskæftigelsesministeriet så, at der er fundet en løsning på de store tilbagebetalingskrav. Alle institutioner med lån for mindre end halvanden million kroner får dem eftergivet. Resten skal tilbagebetale mellem 10 og 20 procent af de lånte beløb.