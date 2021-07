77-årige Aase samler ind til afrikansk landsby på motorcykel

For andet år i træk stiger Aase Sonde op på en motorcykel og drager ud på mission. Men i år har hun selskab.

- Sidste år var jeg alene, og i år har jeg alle mine venner med. Vi har opsøgt MC-klubber i hele landet, som følger med mig rundt i landet, siger Aase Bonde.

Årsagen til at gentage sidste års tur er simpel, hvis man spørger den pensionerede sygeplejerske.

- Glæden ved at hjælpe andre, det er den største glæde, man kan få. Det giver mig kræfter. Det er klart, at jeg kan mærke, at jeg bliver 78 år om en måned, men jeg tænker på, hvad vi kan udrette og få hele den lille landsby op at stå, så den kan klare sig selv.

Ligesom sidste år er motorcyklen sponsoreret af en motorcykelforhandler i Horsens, ligesom kost og logi på vejen er sponsoreret af velvillige.

- Jeg er meget taknemmelig over al den hjælp, jeg får. Inden jeg skal videre i universet, vil jeg være sikker på, at de får et vandprojekt. Så kan hele landsbyen klare sig selv. Det kan den ikke uden vandprojektet, fortæller Aase Bonde.

Vil du møde Aase Bonde på hendes tur, så er ruten nedenfor.