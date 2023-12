78-årig patient slæber enormt instrument med på hospitalet tre gange om ugen

Humørspreder

Efter at den sidste nyre sagde fra, er udenlandsdrømmene blevet utopiske. Men intet er bekendt så galt, at det ikke er godt for noget andet.

I stedet bruger Bo Lykke Jørgensen sin tid på at sprede glæde på sygehuset - bevidst eller ej.



- Det er hyggeligt, at han sidder og spiller. Man kan jo gå og nynne lidt med, hvis det er nogle melodier, som man kender, så det spreder en god stemning på afdelingen, siger Freja Hansen, der er sygeplejerske på sygehuset.

Musikken har også en anden betydning. Den er nemlig et udtryk for, at Bo Lykke Jørgensen har det godt.