25.735 kroner har han samlet ind, som han sender ind til Knæk Cancer, når det store indsamlingsshow løber af stablen i aften. Og i sin kamp for at samle ind, har han ikke ligget på den lade side. Der er blevet solgt perleplader til julekort, han har stået i seks timer og solgt slush-ice under Tour de France og så har han samlet pant ind.



- Der har simpelthen været så mange og donere pant, som de har stillet ude i indkørslen, siger Bertil Blaabjerg Hellesøes mor, Mari Louise Blaabjerg til TV SYD.