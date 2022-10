8-årige kan også knække cancer - Bertil samler 25.000 kroner ind

Ihærdighed betaler sig

Det er ikke det eneste, som Bertil har gjort for at samle penge ind. Han har samlet pant ind hos naboerne og lokalområdet for at sætte den lokale Rema1000s pantmaskine på overarbejde i den gode sags tjeneste.

- Jeg har været nede med pant, siger han, mens hans mor Mari Louise Blaabjerg fortsætter.

- Der har simpelthen været så mange og donere pant, som de har stillet ude i indkørslen, siger hun.

Hver dag har han taget en trillebør fyldt med flaske- og dåsepant og gået ned til købmanden.