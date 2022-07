8-årige Patricia elsker livgarden – følger med på alle vagtskifte under Dronningens besøg

Og svært ved at holde masken har Henrik Adler Nielsen også, når han fortæller historien om, hvordan hans datter blev så forgabt i livgarden, at hun spadserer frem og tilbage i hælene på dem sommer efter sommer.

- Så da vi kommer hjem, så siger hun til sin mor, at det slet ikke er Dronningens soldater – det er hendes. Hun var kun tre år, men dem havde hun allerede adopteret dengang. Der var ikke noget at gøre, det var bare hendes. Og så har hun faktisk fulgt dem hver sommer lige siden, fortæller Henrik Adler Nielsen til TV SYD's reportagehold i Gråsten med en tydelig stolthed i stemmen.

Patricia Goudarzi-Nielsen har svært ved selv at sætte ord på, hvad det præcis er ved livgarden, der interesserer hende så meget. Men hendes far er ikke i tvivl:

- Hun er meget musikalsk, og det tænder hende rigtig meget at høre musikken. Hun elsker om fredagen, når de kommer med det store orkester, og vi går ind på gårdspladsen og ser vagtskiftet, siger Henrik Adler Nielsen.

Har fået unikt 'Minirex'-emblem af soldaterne

Selvom det hvert eneste år er nye soldater, der kommer til Gråsten sammen med dronningen, så kender flere af dem godt Patricia Goudarzi-Nielsen på forhånd.

Det skyldes, at hun sammen med sin far har lavet et maleri, der hænger sammen med et brev på livgardernes kasserne. Og soldaterne har også haft gaver med den anden vej.

- Jeg har fået noget der hedder en "minirex" som en gave fra soldaterne. Den er jeg meget glad for, siger Patricia Goudarzi-Nielsen, der viser den unikke gave frem for alle interesserede. Den sidder nemlig på hendes trøje og er et kongeligt emblem formet som dronning Margrethes monogram.