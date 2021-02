9-årige Darwin er glad for skole-genåbning: - Nu kan jeg se alle mine venner igen

Mor er tryg ved genåbning

Det glæder Karen Paulsen, at hendes søn ser frem til at komme væk fra skærmen og tilbage i skole. For som hun siger, er det at se sine venner jo ikke det samme som at være sammen med dem. Hun er dog selv en smule nervøs, men stoler på skolens evner til at håndtere skoledagene med virus-risiko:

- Jeg synes, det er fint, at han skal afsted, men man er selvfølgelig nervøs. Skolen har dog været gode til at overholde restriktionerne tidligere, og børnene er gode til at spritte af og vaske hænder, siger hun.

Darwin bliver med skoletaske og kælk sat af til første skoledag i genåbningen ved Nydamskolen.