Ål over grænsen - danske og tyske fiskere sætter 120.000 ål ud i Flensborg Fjord

Mon ikke de fleste kan huske den første gang de hørte om ålen og dens fantastiske rejse i biologi, selvom det er flere menneskealdre siden.

Ålen er virkelig en underlig fisk. Den kan leve i saltvand og ferskvand, den kan kravle over enge og dykke ned til 600 meter, og den bliver først kønsmoden på sin lange vej til Sargassohavet. Eller det tror man i hvert fald, for her 60 år efter at lille Jørgen først hørte om ålen i et lokale, der hørmede af formaldehyd og u-spiste madpakker, er der stadig meget man ikke ved om ålen. Kun at de er truet på eksistensen. Og at de smager godt.