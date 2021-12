Årets lystbådehavn er sønderjysk

Henning Jensen, der er formand for Tursejleren, oplyste, at læserne i forbindelse med afstemningen havde fremhævet Marina Minde for dens høje serviceniveau, udvikling af faciliteter og deres standard, samt havnens beliggenhed.

- Vi er både taknemmelige og stolte, siger marinaens ejere, Claus Boisen og Hans Lindum Møller.

De modtog på vegne af Marina Minde en check på 5.000 kroner, der blev doneret til Gråsten Sejlklubs juniorafdeling.