Årets naturfagslærer: - Min tilgang er nok lidt håndværkspræget

Havde du en lærer i skolen, som virkelig gjorde indtryk på dig? En, som kunne få dig til at huske primtallene, og få "kovalente bindinger" til at lyde som dansk i dine øre?

Jeg er også meget rørt, kan jeg mærke indeni og lidt urolig ved det, for jeg tænker sikke et pres, der også kommer til at lægge på mig nu. Ken Anker Holst, lærer, Nydamsskolen, Vester Sottrup

Det kan Ken Anker Holst fra Nydamsskolen i Vester Sottrup. Derfor modtog han i dag prisen som årets naturfagslærer af Novo Nordisk Fonden sammen med en personlig check på 50.000 kroner.

- Jeg føler mig meget beæret. Jeg er også meget rørt, kan jeg mærke indeni og lidt urolig ved det, for jeg tænker sikke et pres, der også kommer til at lægge på mig nu, siger Ken Anker Holst til TV SYD.

”Jeg passer jo bare mit arbejde”

Novo Nordisk Fondens naturfagslærerpris uddeles årligt til to lærere i Danmark. Prisen gives for deres arbejde og engagement med at vække unge menneskers begejstring for naturfag.

- Jeg synes jo bare, at jeg passer mit arbejde, men min tilgang til det er jo nok lidt håndværkspræget, fordi oprindeligt er jeg uddannet håndværker, siger Ken Anker Holst til TV SYD.

47-årige Ken Anker Holst har undervist siden år 2000. Han underviser på Nydamsskolen i fysik/kemi og tysk. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Hemmeligheden ligger i hænderne

Netop glæden ved at bruge hænderne er en af grundene til, at Ken Anker Holst fanger elevernes opmærksomhed, mener han selv.

- Jeg havde i starten en tilbøjelighed til at sige til eleverne: Nu skal I høre. Og da jeg så mærkede, at det kom jeg ikke så langt med, så fandt jeg ud af, at det var bedre at skifte fokus og sige: Nu skal I se, siger Ken Anker Holst, der til daglig underviser skolens ældste elever i fysik/kemi og tysk

På skolen har Ken Anker Holst indrettet en stor hal med forskellige rum, hvor eleverne kan boltre sig inden for mere håndværksmæssige emner som elektricitet og snedkeri.

Next stop: De store klimaspørgsmål

Udover den personlige check til Ken Anker Holst, modtog skolen også 200.000 kroner til at styrke naturfagsundervisningen. Og ifølge Ken er det en god ide, for der venter en stor opgave for naturfagslærerne.

- Vores unge mennesker er jo bekymret for klimaet. Vi har jo Greta Thunberg, som jo har peget på nogle ting, som de voksne ikke har gjort alt for godt. Og hvis vi naturfagslærerene ikke snart kommer med nogle alternative bud på, hvad vi kan gøre, så kan eleverne jo med rette sætte sig ned og strejke og sige: Hvorfor skal vi kunne læse og skrive, hvis vi kommer ud i en verden, hvor vi egentlig ikke kan klare os mere? Derfor tænker jeg, at naturfag er nogle af de fag, der skal give svar nu på nogle af de problemstillinger, siger Ken Anker Holst.

Den anden modtager af årets pris er Tove Christensen fra Rådmandsgades Skole i København.