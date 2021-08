Advarsel: Der er falske politimænd i telefonen

"-Det er Sønderborg Politi", lyder det i røret - men det er et forsøg på at narre oplysninger fra folk og bruge eksempelvis personnumre til at tømme deres bankkonto

Det fortæller mistænksomme borgere, der for en sikkerheds skyld kontakter Syd- og Sønderjyllands Politi for tjekke om de bliver forsøgt snydt.

Og der er desværre god grund til at være på vagt, lyder advarslen fra det ægte politi i en pressemeddelelse.

Bruger politiet gamle telefonnummer

Svindelforsøget forsøges gjort troværdig ved, at nummerviseren angiver et gammelt telefonnummer til politiet i Sønderborg.

Fremgangsmåden bliver jævnligt anvendt af kriminelle, der angiver at være politifolk fra skiftende stationer. Svindlerne bruger teknik til at få det til at se ud som om, at de ringer fra et andet nummer. I dette tilfælde politiets.



Svindlerne bag de falske politiopkald forsøger at få borgerne til at give dem deres cpr-numre, kontonumre og andre oplysninger.

- Dansk politi eller andre myndigheder vil aldrig pr. telefon kontakte borgere og bede om deres cpr-numre, bankoplysninger eller andre personlige informationer. Så læg roligt røret på, lyder opfordringen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.