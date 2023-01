Æ Als Knejte bragede ind på Dansktoppen og ligger stadig nummer ét

En forsamling af mænd, der har fundet et sted, hvor de kan være drengerøve og drømme sig tilbage til teenageårene. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at de var en rockerklub. Men det afviser de blankt.

- I stedet for de familiefædre, vi er til daglig, så har vi fundet en undskyldning for at køre noget knallert og komme ud og hygge os. Og så føler vi os lidt som at være 16 år igen, når vi kører rundt, fortæller præsidenten eller 'Presi' for Æ Als Knejte, Rasmus Meyer.

De er blandt andet blevet kendt i lokalområdet for deres knallert-ringridning, og nu er de blevet kendt flere steder i landet for noget så utraditionelt som et popnummer.