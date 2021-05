Afbrænding af mink i Sønderborg: Sådan foregår det

Høj temperatur og det rette miks

Det hele handler om at blande minkaffaldet grundigt sammen med det normale affald.

- Vi forbrænder 200 ton affald her i døgnet, og gennem de næste uger supplerer vi med ét 30 ton vognlæs minkaffald i døgnet. På den måde kan vi sørge for at tage små portioner af minkene af gangen. Desuden kører vi kun minkaffald i ovnen i fire hverdage. Så får ovnen lov at brænde normalt affald fredag, lørdag og søndag, Det siger Henrik Stefansen, der er driftsleder på Sønderborg Forbrænding.

Den skiftende afbrænding sørger for, at anlægget hele tiden kører optimalt.

- Ovnen brænder med 1150 grader, så den kan brænde det meste af. Også ting, der normalt ikke ville brænde. Men vi har alligevel særligt fokus på det slagge, der kommer ud af ovnen i den anden ende. For det er dér, vi vil se, hvis der er ting fra minkaffaldet, som ovnen ikke kan klare. Men forestil dig at du kommer til at smide et kyllingeskrog i den forkerte skraldespand. Den kommer altså ikke hel igennem forbrændingsanlægget, siger han.