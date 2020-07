Aflyst ringridning blev afholdt i hemmelighed

Selv om den officielle Ringriderfest 2020 i Sønderborg blev aflyst på grund af corona, så blev der alligevel holdt ringridning lørdag.

Dog i en noget mere skrabet udgave en den traditionsrige Ringriderfest, der plejer at tiltrække flere tusinde publikummer.

- Vi kunne mærke, at vores ryttere manglede at komme afsted og føle kammeratskabet i konkurrencen, siger Hans Otto Ewers, der er ritmester og formand for rytterkomitéen.

Med forbuddet mod forsamlinger over 100 mennesker havde arrangøren besluttet at afholde en uofficiel udgave af konkurrencen på et hemmeligt sted med få inviterede gæster. På den måde kunne antallet af gæster lettere styres.

- Som Ringriderfest i Sønderborg har vi respekt for coronaen, og derfor har vi valgt at gøre det privat, og vi har ikke offentliggjort det. Der er kun få inviterede gæster med i dag, siger Hans Otto Ewers.

Derfor er titlerne til de tre bedste ridere som henholdsvis konge, kronprins og prinsesse heller ikke blevet registreret som officielle resultater.

- Jeg synes, det er helt fantastisk, og jeg synes, det er nogle dejlige rebeller, der siger "yes, vi skal saftsuseme have ringridning", siger Lisbet Krog Damm fra Sønderborg, der var en af de heldige, der var blevet inviteret til konkurrencen.

Til konkurrencen var der 19 af de 20 ryttere, der gennem private, indledende runder havde kvalificeret sig til omridningen, som svarer til en finale.

Førstepladsen blev 40-årige Mads Dau fra Skovhuse, der dermed blev uofficiel konge. 58-årige Hans Nicolaisen fra Dybbøl tog med andenpladsen titlen som kronprins, mens 26-årige Gitte Kjeldstrøm fra Allerup blev prinsesse på tredjepladsen.