Alex leverede Dronning Margrethes julemiddag

Han stødte ikke på dronningen, men han er ikke i tvivl.

- Jeg er helt sikker på, at hun kan lide den, fastslår Alex Jensen.

En god gerning

Med lidt ekstra stort smil over at have leveret dronningens julemiddag, fik Alex Jensen lyst til at gøre en forskel for nogen, der har brug for et godt måltid juleaften.