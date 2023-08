Alsisk fodboldklub slog tilskuerrekord i pokalkamp trods 'fejllodtrækning'

Sådan forløb det dog ikke, da den nordalsiske fodboldklub Egen UI fra Jyllandsserien var i lodtrækningsbowlen. Her var de blevet placeret geografisk i Midt- og Nordjylland og trak i den forbindelse 1. divisions førerhold AaB.

Opgøret blev spillet tirsdag aften og endte med en 8-0-sejr til favoritterne fra Aalborg i en kamp, hvor der også blev slået tilskuerrekord med 1735 tilskuere på Linak Arena i Guderup.

- Vi havde nok regnet med, at vi ville tabe, men vi gik selvfølgelig ind med indstillingen om, at vi ville prøve at gøre et eller andet. Det gik faktisk godt det første kvarter-tyve minutter, men de var bare bedre, lød det efterfølgende fra spiller Jonas Buch Dal fra Egen UI.