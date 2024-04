I denne weekend bestod den nye færge sin første flydetest på det tyrkiske værft Cemre, som har bygget elfærgen.

Heldigvis gik søsætningen godt, da Nerthus gled i vandet til tonerne af 'I like to move it'. Det skriver mediet maritime.direct.

Elfærgen er udviklet i et samarbejde mellem Molslinjens teknikere og eksperter på værftet i Tyrkiet, og den skal erstatte den nuværende dieseldrevne færge på ruten mellem Bøjden og Fynshav.