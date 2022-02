Alspigen hevet ned af soklen: Det er tid til renovering

Med 71 år på soklen er Alspigen ingen vårhare. Og måske derfor er det nu blevet tid til en renovering. For med udbredt kalk i systemet trænger den kendte skulptur til en kærlig hånd.

- Nu har jeg hørt, at den har fået vand i benene. Så det er nok på tide, at hun bliver renoveret lidt, sagde Pia Skipper, da hun stoppede for at kigge på arbejdet.