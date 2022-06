Alvorlig ulykke spærrede vej på det sydlige Als

En mand er alvorligt kvæstet efter en trafikulykke nær Vollerup på det sydlige Als. I alt fire biler var impliceret i ulykken, der skete onsdag eftermiddag, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

På grund af redningsindsatsen og oprydningen var Skovbyvej ved Vollerup spærret for trafik i begge retninger.

Ulykken skete lidt efter klokken 14, oplyser politiets vagtchef, Erik Lindholt.

Uopmærksom kørsel

En personbil kørte på Skovbyvej mod nordvest og bremsede op for at dreje til venstre ad Mommarkvej. Men tilsyneladende blev en bagvedkørende bilist for sent opmærksom på situationen.

I hvert fald drejede vedkommende til venstre for at undgå en påkørsel. Men i den forbindelse blev den forankørende bil snittet, ligesom det endte med et frontalt sammenstød med en modkørende bil.

En fjerde bil blev også impliceret. Den kørte bag den modkørende bil, som blev ramt frontalt, lyder politiets foreløbige beskrivelse af hændelsesforløbet.