Anders Bondo glæder sig til at nyde friheden i Ullerup - men en ting skæmmer karrieren

Anders Bondo Christensen glæder sig.

Den 23. september stempler han ud af jobbet som formand for Danmarks Lærerforening. Så skal han hjem til Ullerup.

At vi ikke hev teltpælene op i Ullerup, betyder, at jeg har en masse gode venner og et godt bagland, som jeg glæder mig til at komme hjem til. Anders Bondo Christensen

- Jeg skal bo sammen med min kone. Og jeg skal forhåbentlig se meget mere til mine børn og mine søskende. Ellers ved jeg faktisk ikke, hvad der skal ske, siger han.

Godt bagland

Kalenderen er altså blank om lidt. Og det er et særsyn.

I de seneste 18 år som fagforeningsformand er hverdagene nemlig blevet brugt i København. Ofte har han også været afsted til kurser, konferencer og møder med medlemmer i weekenderne. Derfor ser han frem til at nyde friheden hjemme i Ullerup.

- Dengang jeg stillede op til formandsposten og ringede hjem og fortalte det til min kone, sagde hun: ”Du kan gøre, hvad du vil, Anders, jeg bor i Ullerup”. Det er jeg utroligt glad for, at hun gjorde. At vi ikke hev teltpælene op, betyder, at jeg har en masse gode venner og et godt bagland, som jeg glæder mig til at komme hjem til, siger han.

En god portion af vennerne har Anders Bondo fundet i den lokale løbeklub Tempo, som han har været medlem af siden 1987.

36 marathonløb er det blandt andet blevet til. Men det er først og fremmest sammenholdet i klubben, han glæder sig til at få mere tid til.

- Det er simpelthen meget, meget hyggeligt samvær. Mange af os har kendt hinanden i hele vores voksenliv. Det er voldsomt hyggeligt at sidde og få en øl fredag eftermiddag, når vi har løbet en tur. Det sætter jeg kolossalt pris på, siger han.

Karriere med bølgegang

Karrieren som lærerformand har til tider budt på et uhyggeligt højt tempo, og bølgerne er ofte gået højt, når Anders Bondo Christensen har kæmpet lærernes sag.

- Da jeg blev formand i 2002, havde vi i mange år haft et rigidt system, hvor man delte lærernes opgaver op i alle mulige kasser og satte tid på. Jeg ønskede, at lærerne fik et passende timeantal. Og at man troede på, at de selv kunne forvalte deres job. Det kom vi igennem med i en aftale med Kommunernes Landsforening i 2008. Det står helt klart for mig som højdepunktet, siger han.

Lavpunktet oplevede han til gengæld i 2013, hvor lærernes arbejdstid igen var til forhandling. Et sammenbrud mellem KL og Danmarks Lærerforening betød fire ugers lockout af lærerne. Til sidst greb politikerne ind og fjernede alle lærernes arbejdstidsregler.

- Det er en skændsel, at det nogensinde fandt sted. Jeg går ikke og er en bitter mand, men når jeg tænker tilbage på det, så var det en barsk tid både fagligt og personligt, siger Anders Bondo Christensen.

Mere frihed til lærerne

Derfor passer det ham fint at stoppe på et tidspunkt, hvor der igen er fornyet respekt om lærernes faglighed.

- Den er kommet langsomt. Da Merete Riisager (LA) blev undervisningsminister (2016-2019) fjernede hun flere end 1000 af de her obligatoriske mål. Et fuldstændig tåbeligt instrument, man havde lagt ned over skolerne, lyder det fra Anders Bondo Christensen.

- I dag er alle optaget af, hvordan man kan give lærerne større frihedsgrader og vise dem mere tillid. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at vi er nået dertil, siger han.

Jeg kan love 110 procent sikkert, at de slipper for mig i Danmarks Lærerforening. Anders Bondo Christensen

Nu må en anden tage over efter Danmarks længst sidende lærerformand.

- Jeg kan love 110 procent sikkert, at de slipper for mig i Danmarks Lærerforening. Jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst, siger Anders Bondo Christensen.

Men kede sig, kommer han ikke til. Det ligger slet ikke til familien.

- Jeg sidder meget sjældent stille. Jeg har 240 kvadratmeter økologisk køkkenhave derhjemme og et hus på Ærø med en hel tønde land, siger han.

- Jeg kommer formentlig også til at beskæftige mig med noget andet. Hvad, har jeg simpelthen ingen viden om nu, siger Anders Bondo Christensen.