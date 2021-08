Anklager kræver fængsel og millionbøde for udnyttelse af chauffører

På den baggrund mener Mads Bjerg Olesen, at virksomheden har haft en uberettiget økonomisk vinding ved at underbetale chaufførerne.

- Der er tale om en systematisk, professionel udnyttelse af chauffører fra tredjelande gennem en længere periode. Det har givet en økonomisk berigelse i millionklassen for virksomheden, siger han.

Kummerlige forhold

Det var Fagbladet 3F, der i slutningen af 2018 fik sagen til at rulle, da man offentliggjorde billeder af indkvarteringsforholdene for chaufførerne.

Der var ifølge anklageskriftet tale om "trange og kummerlige forhold", hvor chaufførerne boede i containere og måtte lave mad udendørs eller på gangarealer.

Politiet efterforskede i første omgang transportvirksomheden for overtrædelse af straffelovens paragraf om menneskehandel.

Det endte dog med, at der ikke blev rejst tiltale for menneskehandel, men derimod for åger af særlig grov beskaffenhed samt for brud på udlændingeloven.

Der er også rejst tiltale for brud på byggeloven, idet chaufførlejren ifølge Aabenraa Kommune var opført uden de nødvendige tilladelser.

De tiltalte har alle nægtet sig skyldige. De har henvist til, at de udenlandske chauffører var ansat af det polske datterselskab, og at de blev aflønnet i overensstemmelse med polske løn- og ansættelsesforhold.

- Chaufførerne var hyret til at køre international transport. Den løn, de har modtaget, lever op til polske forhold, siger advokat Anders Nemeth, der repræsenterer selskabets direktør.

Lejren i Padborg var ifølge forsvarerne ikke en fast base, men et midlertidigt opholdssted, som chauffører eksempelvis kunne benytte ved start eller slut på en kørsel.

Der ventes at falde dom i sagen 25. august.