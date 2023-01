Formålet med nytårsparolen er at hylde de frivillige brandmænd for deres arbejde. En af dem er Anne Iversen, der også var på scenen for at modtage en særlig hyldest for sine 20 års tro tjeneste som frivillig ved Augustenborg-Bro Brandværn.



- Det er svært at forstå, at der allerede er gået 20 år. Det føles som om, at det kun lige er et par år siden, at jeg kom med, siger hun.