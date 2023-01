Asylcenter får besøg af Nødhjælpsorkesteret - de vil sprede glæde med musikken

Den faste kerne i bandet er de seks professionelle musikere Bobo Moreno, Al Agami, Dan Rasmussen, Lars DK, Ole Kibsgaard og Peter Kibsgaard. Men de har også to nye medlemmer med på turnéen. Nemlig Milan Mustafa Haf og Ali Tepe fra Udrejsecenter Avnstrup.

- Det betyder rigtig meget for mig at spille for nogle andre børn, fordi jeg kender de her situationer. Jeg har selv siddet i samme situation, så jeg ved, hvordan det føles, siger rapperen Milan Mustafa Haf.