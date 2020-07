Barndommen var præget af faderens druk: Nu cykler hun landet rundt for at hjælpe andre børn

Til dagligt studerer hun spansk i Aarhus, men siden den 13. juli har Stephanie Maria Lanchow trådt i pedalerne i håbet om at kunne hjælpe børn og unge, der ligesom hende selv, har alkoholmisbrug tæt inde på livet.

Sidste år i september mistede Stephanie Maria Lanchow kontakten til sin far på grund af faderens alkoholmisbrug. Bruddet fik hende til at tænke, at der måtte være andre børn og unge, som sidder med lignende oplevelser - og dét blev springbrættet for den 2.100 kilometer lange cykeltur.

Med det her projekt håber jeg at kunne hjælpe nogle flere, og forhåbentligt få nogle børn ud, som ellers vil kunne ende i situationer, der er endnu værre. Stephanie Maria Lanchow, studerende, Aarhus

- Jeg følte ikke, at jeg som barn havde mulighed for at sige fra, så jeg håber, at det jeg gør nu, kan få nogle børn til at se, at de måske går igennem det samme, som jeg gjorde, og at de så tør sige fra, siger Stephanie Maria Lanchow.

På cyklen har Stephanie Maria Lanchow telt, liggeunderlag og sovepose, så hun kan overnatte rundt omkring på ruten. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Har du brug for hjælp? Det er aldrig din skyld, hvis en eller begge dine forældre drikker. Du får det ikke bedre, hvis du holder din tilværelse hemmelig for andre. Selvom det kan være svært, skal du fortælle om dine problemer til én, du stoler på. Disse organisationer og personer kan hjælpe dig: TUBA

Børnetelefonen på telefonnummer 116 111

Hope.dk

headspace

Ung Revers

Undgik at være i samme rum som sin far

Fredagens cykeltur begyndte i Ragebøl ved Sønderborg. Efter 11 dage på cyklen er hun næsten halvvejs med projektet, der indtil nu har bragt hende ned langs kysten ved Horsens og Vejle og videre rundt langs Fyn.

De mange timer alene på cyklen har givet anledning til mange tanker om hendes opvækst. Som barn følte hun altid, at hun skulle være på vagt derhjemme. Hun undgik helst at være i samme rum som sin far, for det var nødvendigt at træde varsomt omkring ham.

- Der er rigtig mange børn, der går igennem det, og børn har rigtig svært ved at sige fra. Med det her projekt håber jeg at kunne hjælpe nogle flere, og forhåbentligt få nogle børn ud, som ellers vil kunne ende i situationer, der er endnu værre, siger Stephanie Maria Lanchow.

Private har ladet Stephanie Maria Lanchow overnatte i deres haver, og campingpladser har åbnet dørene for hende. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Det handler ikke kun om penge

Mens Stephanie Maria Lanchow cykler, er det muligt at støtte hende via en side på Facebook: 2100 kilometer for børn og unge, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug.

På siden er det muligt at se, hvordan man kan donere penge til projektet via mobilepay eller en bankoverførsel.

Stephanie Maria Lanchow har fået trykt sin rute på en t-shirt. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

For Stephanie Maria Lanchow handler det dog ikke kun om penge. Selvom en donation vil kunne gøre en stor forskel for børn og unge, håber hun, at cykelturen vil bidrage til at gøre ekstra opmærksom på problemet med alkoholmisbrug i familier.

- Forhåbentligt kan jeg hjælpe nogle børn derude til at se, at det ikke er noget, de skal være flove over, men det er noget, de kan få hjælp til. For hjælpen er der, hvis de står frem.