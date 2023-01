Begejstret borgmester: Endnu en uddannelse kommer til Sønderborg

- Det er et fantastisk supplement til de allerede eksisterende uddannelser i Sønderborg inden for fagområder, hvor kommunens virksomheder er verdensførende på blandt andet automation, e-mobilitet og energieffektivitet. Samtidig er det første skridt i Center for Industriel Software, som matcher det lokale erhvervslivs styrkepositioner og understøtter et stærkt erhvervsliv samt tiltrække og fastholde relevant arbejdskraft i kommunen, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen,(A), til Flensborg Avis.

En uddannelse i Software Engineering giver karrieremulighederne som softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemudvikler, systemkonsulent og lignende.