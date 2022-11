Efter et turbulent år hvor han i februar måtte trække sig som transportminister, og en valgkamp der bød på en omgang sygdom, erklærede han sig helt ovenpå igen.

- Jeg har sjældent haft så god en mavefornemmelse efter en valgkamp, sagde han efter at have afgivet sin stemme.

Han føler ikke, at balladen om den mistede ministerpost længere spiller nogen rolle lokalt i valgkredsen:

- Der er mange her, der har sagt til mig, at det var uretfærdigt, at jeg måtte gå af, siger han.