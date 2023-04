Besætning ramt af fugleinfluenza - nu skal 30.000 høns aflives

Fødevarestyrelsen følger løbende smitteudviklingen og tager stilling til, om der er behov for en ny trusselsvurdering.

- Det aktuelle udbrud får os ikke til her og nu at ændre på vores risikovurdering eller justere på de krav, der gælder for den danske fjerkræbranche.

- Derfor må økohøns, frilandshøns og andre fjerkræ stadig gerne være ude i det fri. Men det er klart, at vi følger situationen nøje og er klar til igen at skærpe restriktionerne for branchen, hvis smittetrykket og risikoen stiger væsentligt, siger veterinærchefen i meddelelsen.