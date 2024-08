Bestillingsbusser og frivillige skal binde Danmark bedre sammen

Så mange penge har Den Danske Naturfond investeret i at opkøbe jord og lave omfattende naturforbedringer på vadehavsøen Mandø til gavn for blandt andet fuglelivet.

Der er etableret syv nye vandhuller, mens tre klæggrave er blevet renoveret. Projektet er blevet gennemført i samarbejde med seks private lodsejere på øen.

Udover at have været involveret i ovenstående projekt, så har Nationalpark Vadehavet i løbet af de seneste år også selv haft gang i et mindre naturprojekt, hvor formålet har været at få endnu flere vådområder og dermed levesteder til ynglefuglene på Mandø.