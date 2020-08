Betjent affyrer varselsskud under tumult

Tre mænd er blevet anholdt, og en betjent var nødt til at afgive et varselsskud efter et sammenstød mellem en patrulje og gruppe personer på en parkeringsplads ved Stenbjergparken i Sønderborg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Torsdag aften klokken 20.45 modtog politiet en anmeldelse om, at tre personer var blevet truet på livet på en parkeringsplads i Stenbjergparken i Sønderborg. Da patruljen ankommer til stedet og er ved at afhører parterne, ankommer adskillige andre personer, og der opstår alvorlig tumult, da personerne, ifølge politiet, ”rettede deres vrede mod politiet”.

Varselsskud skråt op i luften

Under tumulten får en person fat i en betjents tjenestepistol. Betjentens kollega valgte derefter at afgive et varselsskud skråt op i luften for at få personen til at lægge pistolen. Ingen personer blev ramt.

En af de anholdte er kommet lettere til skade og er indlagt på hospitalet. Politiet kan endnu ikke svare på, hvordan han har fået skaderne. Derudover måtte en betjent på skadestuen for at blive behandlet efter sammenstødet.

Syd- og Sønderjyllands Politi var massivt til stede med flere patruljer i området torsdag aften. Fredag morgen skal Anklagemyndigheden tage stilling til, om der er grundlag for at fremstille af de anholdte i et grundlovsforhør.