Betjente med veste og maskinpistoler i aktion i Sønderborg

Ældre råber minister op i frygt for at miste deres stemme

Med finanslovsforslaget 2025 står Danske Ældreråd til at miste deres årlige tilskud på 2,4 millioner. Det vækker gru hos ældrerådet, der frygter at miste sin stemme over for politikere.

Med udsigten til at miste det statslige tilskud vil Danske Ældreråd 'få trukket tæppet væk under sig' og lukke, hvorfor 97 ældre- og seniorråd i et brev råber ældreminister Mette Kierkgaard op.

Her påpeges vigtigheden af, at ældres stemmer høres i kommunale beslutningsprocesser, som ofte er 'kompliceret stof, der kræver uddannelse og vejledning at forstå'. Det hjælper Danske Ældreråd i dag med.

Mistes tilskuddet frygter rådene også at miste deres stemme på og forbindelse til Christiansborg, og ikke længere at kunne dele erfaringer samt have indflydelse på ældrepolitik.

I brevet nævnes, at ældre- og seniorrådene ikke selv vil kunne rejse pengene lokalt.