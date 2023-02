Bibliotek får unge til at læse i timevis

IPads, mobiler og streaming tjenester

Der er internationale og europæiske undersøgelser, som viser at der er en nedgang i læselysten og børnenes evne til at læse længere tekster, forklarer Sara Bro Trasmundi, lektor på institut for sprog og kommunikation på SDU. Det er derfor ikke undrende at der er en nedgang i udlånte bøger på landets biblioteker, men der er mange årsager til netop den tendens.

-De nationale og europæiske undersøgelser, viser at børn har sværere ved at læse længere tekster, fordi at børn har svært ved at holde koncentrationen i længere tid ad gangen, fortæller Sara Bro Trasmundi, lektor på institut for sprog og kommunikation på SDU.