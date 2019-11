Bilist forsvundet fra ulykke: Familie har kontaktet politi

Opdatering: Klokken 21 oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, at en familie har henvendt sig og fortalt, at et familiemedlem er den forsvundne fører.

Politiet er lige nu på vej til ulykkesstedet for at snakke med ham og undersøge, om det er ham, der har været involveret i ulykken.

Politiet søger med droner, hunde og almindelige patruljer efter en bilist, der er forsvundet efter en bilulykke torsdag aften.

Ulykken er sket på Sønderborgmotorvejen mellem afkørsel 13 og 12 på rute 8 tæt ved Avnbøl.

Anmeldelsen kom klokken 18.26. Det fortæller vagtchef Ole Aamann ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- To biler er involveret i en ulykke. Den ene part er kørt på sygehuset, og den anden part er forsvundet. Patruljer på stedet tror, at vedkommende er kommet til skade, og vi søger selvfølgelig efter personen.

- Vi søger efter vedkommende til dels med droner, til dels med hunde og så med patruljevogne i området, siger han.

Ole Aamann formoder, at det er på baggrund af bilernes skader, at betjente på ulykkesstedet har vurderet, at den forsvundne bilist kan være blevet kvæstet i sammenstødet.

Vagtchefen kan kort efter klokken 20 ikke fortælle, hvorvidt personen på hospitalet er en mand eller en kvinde, eller hvad vedkommendes tilstand er.

Heller ikke den forsvundne bilist er der mange oplysninger om. Ole Aamann kan således endnu ikke sige, om der er tale om en mand eller en kvinde.

Det er uvist, hvordan ulykken er sket.