Birgit holder pause fra efterlønnen for at hjælpe: Travlhed før vaccinen kommer

Tirsdag kommer den nye corona vaccine ud til de første, der skal have et stik i Syd- og Sønderjylland. Det har givet travlhed mange steder, også på sygehusapoteket på Sønderborg Sygehus. 3 nye ansatte øvede sig i dag i at håndtere den nye vaccine, der ikke er som vacciner er flest.

- Det er en stor opgave, og folk har knoklet for at nå i mål. Det er en stor opgave, fordi vaccinen er så skrøbelig, og vi har aldrig før prøvet at håndtere den slags vaccine, fortæller sygehusapoteker Bent Mejenborg.

Skrøbelig vaccine

Skrøbelig er måske så meget sagt, for vaccinen skal opbevares under antarktiske 70 minusgrader. Så er der til gengæld kort tid at løbe på, når den er blevet tøet op og endnu en kort frist, når den er blandet op og klar til brug. Det er den proces, de nye ansatte skal hjælpe de vaccinerende læger med at holde styr på.

- Det er vores daglige bemanding ikke beregnet på, derfor har vi foreløbig ansat tre nye, fortæller Bent Mejenborg.

De lave opbevaringstemperaturer stiller også store krav til apotekets frysere, der skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, før de kan få vaccinen leveret.

Tilbage på arbejdsmarkedet

En af de nyansatte er Birgit Kirsten, der er uddannet farmakolog og egentlig var gået på efterløn.

- Jeg så, at de søgte, og så tænkte jeg, at det er en samfundsopgave, jeg kan være med til at løfte, fortæller Birgit Kirsten.

- Jeg synes, at det her er en pandemi, som vi skal have udryddet, og det eksisterende personale har i forvejen hænderne fulde, og så må vi med tid og lyst melde os på banen. Det vil jeg godt vende tilbage til arbejdsmarkedet for, fortæller den tidligere farmakolog, nu vaccinationshjælper.