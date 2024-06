Blufærdighedskrænkelse viste sig at være opdigtet

Postnord satte gang i et eftersøgningsarbejde, men det lykkedes aldrig at finde de tabte eksamensopgaver. Det må Malthe Magnusson nu tage konsekvensen af.

For Malthe Magnusson og 11 af hans klassekammerater på 9. årgang på Vitaskolen i Esbjerg blev der lagt en dæmper på translokationen onsdag aften. For selvom de fik overrakt deres eksamensbevis, så stod der under skriftlig matematik, at faget er betinget bestået. Det skyldes, at deres eksamensopgaver i skriftlig matematik ikke nåede sikkert frem til censoren i Aarhus, fordi der var gået hul på pakken, der blev sendt med Postnord.

Sådan så pakken ud, da den nåede frem til censoren. Foto: Privatfoto

Eneste løsning er at sende de 12 elever op til en sygeeksamen i december. - Det er irriterende - også fordi jeg skal starte på min mekanikeruddannelse efter sommerferien, og i grundforløbet har jeg ikke matematik til at starte med. Så det bliver lidt sværere, siger Malthe Magnusson, der under alle omstændigheder godt kan starte uddannelsen. Men det var ikke med skoleleder Ole Lerkes gode vilje at sende Malthe Magnusson og hans klassekammerater op til sygeeksamen på baggrund af en hændelse, som eleverne hverken har lod eller del i. Han forsøgte derfor at overtale Undervisningsministeriet til at lade elevernes årskarakterer stå som eksamenskarakteren. Men det kunne ikke lade sig gøre. - Jeg synes, det er ærgerligt. Det er trods alt så sjældent, at sådan noget sker. Kunne man ikke have fundet en løsning for de 12 elever? Det havde jeg virkelig håbet på, siger Ole Lerke, der forstår, at det har lagt en dæmper på det, der skulle have været den endelige forløsning for eleverne.

Ole Lerke er skoleleder for Vitaskolen. Foto: Jeppe Kyvsgaard, TV SYD

Samme frustration sidder Malthe Magnusson nu tilbage med. - Det er irriterende. Jeg havde håbet, at vi havde fået lov til at ophæve årskarakteren til eksamensbevis i stedet for sygeeksamen, siger Malthe Magnusson. Heldigvis kan han godt starte på mekanikeruddannelsen efter sommerferien, men han kommer ikke udenom eksamen.

39 opgaver blev reddet I alt manglede der 51 opgaver fra den kasse, som censoren havde modtaget. Det var originalerne, og der var ikke taget kopier. Og for at gøre ondt værre var der tale om elever fra to specialklasser, der har fået særlig støtte til deres eksamensforberedelse.

Jeg tror, det her kommer til at ændre vores procedure Ole Lerke, skoleleder, Vitaskolen

Opgaverne er aldrig blevet fundet, selvom Postnord satte gang i et eftersøgningsarbejde, hvor de gennemgik videoovervågning fra deres terminaler. - Det er ikke lykkedes at finde de mistede opgaver. Men vi er opmærksomme, hvis de skulle dukke op, lyder det fra Postnords presseafdeling. Da TV SYD talte med skoleleder Ole Lerke tidligere i juni, luftede han også sine frustrationer over Postnord. - Vi kontakter selvfølgelig Postnord med det samme og ad flere omgange. Men vi føler ikke rigtigt, at de tager det alvorligt, og vi får sådan nogle standardsvar fra dem hver gang. Noget med at vi skal kontakte afsenderen, hvis vi vil have noget erstatning. Men det er jo os, der er afsenderen, sagde han. Dengang forsikrede Postnord også om, at de tog sagen alvorligt og gjorde alt, hvad de kunne for at finde de mistede opgaver. Alligevel lykkedes det skolen at finde frem til 39 af opgaverne på de computere, eleverne havde brugt. Dermed kunne 39 af eleverne undgå den sygeeksamen, som de sidste 12 så altså skal op i til december.

Nu skal jeg bare nyde min sommerferie Malthe Magnusson, Esbjerg