Bøde for ikke at registrere fiskebil

Engros virksomheden Jysk Seafood Aps i Sønderborg har fået en bøde på 7.500 kroner for ikke have registreret virksomhedens fiskebil hos Fødevarestyrelsen. Det viser en kontrolrapport fra den 4. oktober i år, som derfor tildeler Jysk Seafood en sur smiley.

I rapporten skriver den tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen, at virksomheden trods adskillige henvendelser ikke svarede - hverken på mail eller mobil.

- Det vurderes at være bevidst undgåelse af kontrol, konkluderer Fødevarestyrelsen.

Virksomheden oplyser til TV SYD, at der er bragt orden i forholdet, og at fiskebilen nu er registreret hos Fødevarestyrelsen. Samtidig oplyser virksomheden, at bøden på 7.500 kroner vil blive betalt.