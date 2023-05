- Fælles for indbruddene har typisk været, at gasflaskerne har stået synligt fremme på en terrasse eller i et ulåst skur eller en ulåst garage, oplyser politikommissær Jan Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



I april og maj måned har politiet foreløbig modtaget 13 anmeldelser om gastyverier.