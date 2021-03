Børnehaver samler skrald i Sønderborg

De fanger det hurtigt, de 12 børn fra Børnhaven Parken. Så snart de får udleveret gribetang og en gul refleksvest, suser de ud på Ringriderpladsen i Sønderborg. Udstyret har Svend Erik Petersen, der er frivillig i "Folkebevægelsen mod affald i naturen", haft med.

- Børnene er vores fremtid. Og vi i bevægelsen arbejder ihærdigt med at få folk til at ændre adfærd og lade være med at smide affald i naturen. Det arbejde starter med børnene, siger han.

Det lader til at børnene er med på idéen. Og det hænger formentlig også sammen med, at de også synes det er sjovt at bruge gribetangen.

- Det passer rigtig godt med den grønne profil vores børnehus har. Vi synes det er en af de vigtigste ting at lære vores børn, at vi alle skal passe på naturen, sådan siger Anders Hviid, der er pædagog i Børnehaven Parken.

Små ambassadører

Ifølge Anders Hviid er der en velkendt virkning når børnene lærer ting om seriøse emner

- Vi hører fra forældre, at deres børn bliver rigtig optaget af de her mere alvorlige ting. Forældrene fortæller om børn, der samler affald op når de går hjem fra børnehave. Så på den måde kan man skabe små ambassadører, fortæller han.

Det er præcis det Svend Erik Petersen håber på.

- Det starter hos børnene, men det skal jo gerne gribe om sig. Vi får vist folk, at børnene går og samler det op som I går og smider i naturen. Det tror vi er et virksomt signal.

Folkebevægelsen mod affald i naturen startede i 2018 og er nu oppe på 400 aktive affaldssamlere i Sønderborg kommune.

- Alene i går fik vi 21 nye tilmeldinger, og nu håber vi at alle børnehaverne i kommunen tager imod veste og gribetænger, siger Svend Erik Petersen.