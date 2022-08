Bomberydder klarede sprængfarlig øl-fustage

- Der er problemer med overtryk i en 30 liter øl-fustage. Og for en sikkerheds skyld er EOD (bomberyddere) på vej for at tage hånd om fustagen, fortalte kommunikationsmedarbejder ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Dollerup-Scheibel, til TV SYD tidligere på eftermiddagen.



Et brag

Kort før klokken 19 blev fustagen ifølge politiets oplysninger på Twitter uskadeliggjort af bomberydderen.

Der har ifølge politiet ikke på noget tidspunkt været fare for menneskeliv.