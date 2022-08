Bomberydere på vej til bar - ølfustage i fare for at eksplodere

Det fortæller kommunikationsmedarbejder ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Dollerup-Scheibel, til TV SYD.

- Der er problemer med overtryk i en 30 liter øl-fustage. Og for en sikkerheds skyld er EOD (bomberydere) på vej for at tage hånd om fustagen.

Et brag i aften

Mads Dollerup-Scheibel oplyser, at der ikke er meldinger om fare for menneskeliv.

- Men der kan meget vel lyde et brag som følge af en kontrolleret eksplosion senere i aften.

Politiet opfordrer til, at man respekterer afspærringen på stedet