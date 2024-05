Borgere i Nordborg hænger på omstridte parkeringsbøder

Betal ved kasse et, er svaret til tre borgere, der i april fik en p-afgift, i folkemunde en parkeringsbøde. Borgerne gik til politikerne, fordi de følte sig uretfærdigt behandlet, eftersom de mente, at de med god ret havde parkeret i området i mange år uden problemer.

Politikerne i Teknik-, By- og Boligudvalget i Sønderborg Kommune reagerede hurtigt, og gav borgerne ret. De fik ret på den måde, at udvalget besluttede at ændre skiltningen på stedet, så det nu bliver lovligt at parkere der.

Men de tre uheldige, der har fået en regning, skal altså hoste op med pengene, selvom det herefterdags bliver lovligt.