Borgere med særligt behov tyvstarter Royal Run i Sønderborg

Lørdag tyvstartede - lige her er det tilladt at gøre det - arrangementet med et af i alt 40 såkaldte sideruns, hvor bl.a. beboerforeninger, daginstitutioner, skoler og plejehjem kan afholde deres eget løbearrangement.



Knap 50 beboere fra botilbud i kommunen snørede skoene, begav sig ud på en to kilometer lang distance og deltog på den måde i deres eget motionsfællesskab. Gjort muligt af Royal Run, hvor hensigten ikke er at vinde og løbe hurtigst, men om at dyrke motion sammen.

En af deltagerne var Peter Petersen. Han brugte lørdagens gå- og løbetur som opvarmning til næste lørdag.

- Der skal jeg gå one-mile distance. Jeg har aldrig prøvet det før, det bliver spændende, siger han.