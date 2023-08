Borgere og ansatte demonstrerer mod nedskæringer i kommunen

Hun har derfor tænkt sig at fortsætte med at kæmpe for ordentlig pleje til sin mand.



Hvem passer på os?

Flere hjemmehjælpere var også mødt op for at demonstrere. De er heller ikke tilfredse med, at de ikke længere har tid og mulighed for at yde den pleje, som borgerne fortjener.



- Vi oplevede i mandags til vores medlemsmøde, at de sad og græd. Og igen blev der sagt, hvem passer på os, fordi vi kan ikke mere, siger Annette Paulsen Hilmer Hansen, der er sektorformand i FOA Sønderborg.