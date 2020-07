Borgmester efter Tour de France-chok: - Vi vidste ingenting

Der er skabt usikkerhed om den danske tour-start, inklusive etapen fra Vejle til Sønderborg.

Ifølge det franske medie Le Telegramme har den franske Tour-arrangør ASO været i kontakt med den franske region Bretagne angående tour-starten i 2021. Det fremgår, at Bretagne skulle være startby som en plan b, hvis tour-starten i Danmark ikke kan lade sig gøre.

Den melding undrer Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune for Socialdemokratiet.

- Vi har vidst i et stykke tid, at der blev kigget på at ændre datoen, men jeg er meget overrasket over, at der arbejdes på en anden startby. Det vidste jeg ikke noget om, og det overrasker mig meget, at det kommer ud på denne måde, siger han.

ASO har tidligere anmodet om at flytte tour-starten til en uge tidligere, men det har Frank Jensen, der står i spidsen for den danske tour-start, afvist. Tour de France er planlagt til at begynde i 2. juli 2021 i København, men fordi OL i Tokyo er blevet udskudt til næste år, kolliderer de to begivenheder.

Vi kan, hvis vi skal

Erik Lauritzen håber, at Tour de France-feltet kommer forbi Sønderborg næste år, men står valget mellem en aflysning eller at flytte starten, så er Sønderborg Kommune klar til at flytte det.

- Det er rigtigt ærgerligt, hvis det sker, men hvis vi skal flytte det, så gør vi det. Der er store udfordringer forbundet med det, det vil koste rigtigt mange penge og give en masse bøvl, for eksempel for alle dem der har booket hotelværelser og campingpladser, siger han.

Samlet melding på vej

Direktøren for den danske Tour de France-start i 2021, Alex Pedersen, forventer en løsning inden længe.

- Vi kan ikke deltage i spekulationer. Bestyrelsesformand Frank Jensen har sendt et brev til ASO med den danske holdning, hvor vi giver udtryk for, at det er meget svært at flytte de danske datoer, skriver Alex Pedersen ifølge Ritzau i en sms til TV 2 Sport og DR Sporten.

- Vi kommer med en samlet melding, når der foreligger en konkret løsning - hvilket forventeligt sker inden for de nærmeste uger, tilføjer han.