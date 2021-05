Borgmester: Ny uddannelse kræver byliv for at lokke unge til

Det er tiltrængt, at der kommer flere uddannelser til provinsen. Det mener Erik Lauritzen, der er socialdemokratisk borgmester i Sønderborg.

Byen står ifølge et nyt regeringsudspil til at få en maskinmesteruddannelse.

- Jeg synes, det er modigt og flot af regeringen, at den viser, at den tager provinsens situation alvorligt, siger Erik Lauritzen.

I udspillet, der bliver præsenteret i sin helhed torsdag eftermiddag, vil regeringen oprette 25 nye uddannelsessteder i provinsområder og indføre et loft på de videregående uddannelser i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Det erfarer TV2 og Berlingske.

Udfordring at fastholde de unge

Erik Lauritzen siger, at det længe har været en udfordring for byer i provinsen at fastholde de unge mennesker.

Med den nye uddannelse følger der dog også forpligtelser, siger Erik Lauritzen.

- Det er afgørende, at de unge kan se, at der er gode job at få, som de kan komme hurtigt i gang med, siger han.

- Der skal være rigtig gode boliger og et godt kulturliv.